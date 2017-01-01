فضيحة...موظفة بكلية ﺍلحقوق بالرباط تقدم الأجوبة لطالب خليجي خلال امتحان أحد المواد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها بأن ﻣﻮﻇﻔﺔ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، وخلال قيامها بحراسة الطلبة في الامتحانات ''مسلك ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ -السداسي الخامس-'' اثناء

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها بأن ﻣﻮﻇﻔﺔ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، وخلال قيامها بحراسة الطلبة في الامتحانات "مسلك ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ -السداسي الخامس-" اثناء اجتياز مادة العلوم المنهجية، اليوم الجمعة، تعمدت الجلوس إلى جانب طالب خليجي وحاولت تقديم المساعدة له ،غير أن أحد طلبة الماستر المكلفين بالحراسة معها طلب من الطالب الخليجي تغيير مقعده بآخر بعد ضبطه في حالة غش.



وحسب المصدر ذاته فإن الموظفة رفضت تغير الطالب الخليجي لمقعده، مما سبب في وقوع تشنج بينها وبين المراقب، خاصة بعد أن اتهمها هذا الأخير بتمرير الأجوبة للطالب المذكور.



وأضاف ذات المصدر بأن العديد من الطلبة الدين كانوا بنفس المدرج خلال اجتياز الامتحان، أكدوا بأن الموظفة قامت بالفعل بمساعدة الطالب الخليجي في كتابة الأجوبة، بالإضافة إلى حصوله على ورقة بها الأجوبة من خارج المدرج في المواد الأخرى.

وفي تطورات هذه الفضيحة، فإن عدد من الطلبة، اعتبروا الأمر إهانة، وهو ما جعلهم يقررون تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بما حصل، الاثنين المقبل أﻣﺎﻡ عمادة الجامعة بدءا من الساعة الواحدة ظهرا.



