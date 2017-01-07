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قبادي بالأحرار يصف أفتاتي بمهبول وجدة ويرفع تحدي مستوى البجيدي وقاموسه السياسي

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 01:40 قبادي بالأحرار يصف أفتاتي بمهبول وجدة ويرفع تحدي مستوى البجيدي وقاموسه السياسي | بوليتيك
قبادي بالأحرار يصف أفتاتي بمهبول وجدة ويرفع تحدي مستوى البجيدي وقاموسه السياسي
بعدما وصف عبد العزيز أفتاتي، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش بـ''الشناق''، جاء الرد سريعا من مدير مقر الحزب المركزي ''مصطفى بايتاس''، الذي اختار أن يجيب من حسابه الافتراضي، وأكد أن

شوف تيفي

بعدما وصف عبد العزيز أفتاتي، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش بـ"الشناق"، جاء الرد سريعا من مدير مقر الحزب المركزي "مصطفى بايتاس"، الذي اختار أن يجيب من حسابه الافتراضي، وأكد أن نهاية هذا الأسبوع سيكون مسلسلا طويلا من السب والشتم في حق الرئيس أخنوش.
بايتاس أو ضح في تدوينته بعنوان "هيمنة الإخوان": "فبعد أن تكلم مهبول وجدة (يعني عبد العزيز أفتاتي) بتعليمات ممن يحركه كالعادة وكلما كانت الحاجة إليه لسب الزعماء السياسيين والنيل منهم، في توزيع محكم للأدوار، فأين كان صاحبنا مهبول وجدة كل هذه المدة ساكتا حين كان رئيسه يمجد ويمدح كفاءة الأطر التجمعية وعلى رأسهم الأخ عزيز أخنوش؟".


وتابع القول :"لايضيرنا في التجمع حقيقة أن نسمع بعض العواء الذي يفسر كيف يدبر الإخوان مشاورات تشكيل حكومة دولة ووطن، وأن نتتبع جاهزيتهم لتوجيه بعض الوجوه التي قامت طيلة سنوات بالمهام المتسخة في توجيه السب والشتم في حق الزعماء السياسيين وإطلاق مصطلحات وهمية يلصقون بها ضيق أفقهم وقلة حيلتهم وعدم قدرتهم على تدبير الاختلاف السياسي وامتلاك القدرة على المحاججة عِوَض الضرب في أعراض الناس بدون حق".
ليوضح أن أن الأمور ستأخذ منحى آخر بعد حين من لهجة الكلام ومضمونه :"سنتتبع هذا المسلسل الطويل والذي لن يكون شيقا طبعا، وسنرى المستوى الذي أوصلتم إليه هذه البلاد وأي قاموس سياسي أنتجتم وأي تراكم دستوري خلفتم".

 

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سيكون مسلسلا طويلا من السب والشتم في حق الرئيس أخنوش

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