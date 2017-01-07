عاجل وبالصور..نايضة بين سائقي الطاكسيات والخطافة موديرن في كازا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن شارع الجيش الملكي بالبيضاء، يعرف في هذه اللحظات حالة فوضى عارمة، عقب إمساك سائقي سيارة أجرة صغيرة، بثلاثة سيارات خفيفة تقوم بنقل الزبناء بشكل سري.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن شارع الجيش الملكي بالبيضاء، يعرف في هذه اللحظات حالة فوضى عارمة، عقب إمساك سائقي سيارة أجرة صغيرة، بثلاثة سيارات خفيفة تقوم بنقل الزبناء بشكل سري.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان، فإن الأمر يتعلق بأصحاب سيارات يعملون بطريقة غير قانونية باستخدام تطبيق هاتفي يقوم من خلاله الراغبون في الوصول إلى وجهتهم بالاتصال بهم بدل أخذ سيارة أجرة صغيرة.

وأضاف المصدر ذاته بأن أصحاب سيارات الأجرة، نصبوا كمينا لـ "الخطافة موديرن"، حيث تم إيقاف ثلاثة منهم، قبل تسليمهم للمصالح الأمنية التي قامت باعتقالهم وحجز سياراتهم.