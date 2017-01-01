 ''سكيرتي'' بإدارة ثانوية بسطات يعتدي على تلميذ ويبرحه ضربا ويرسله إلى المستشفى ﻿
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''سكيرتي'' بإدارة ثانوية بسطات يعتدي على تلميذ ويبرحه ضربا ويرسله إلى المستشفى

بتاريــخ : 7 يناير 2017 / 00:41 سكيرتي بإدارة ثانوية بسطات يعتدي على تلميذ ويبرحه ضربا ويرسله إلى المستشفى | حوادث و حقوق
''سكيرتي'' بإدارة ثانوية بسطات يعتدي على تلميذ ويبرحه ضربا ويرسله إلى المستشفى
علمت شوف تيفي من أسرة التلميذ عبد الرحمن، ش'' أنه تعرض للاعتداء على يد ''سكريتي'' زوال اليوم، الجمعة 6 يناير 2016 ، التلميذ الذي يبلغ من العمر 17 سنة يدرس بالبكالوريا بثانوية الرازي سطات .

شوف تيفي
علمت شوف تيفي من أسرة التلميذ عبد الرحمن، ش'' أنه تعرض للاعتداء على يد ''سكريتي'' زوال اليوم، الجمعة 6 يناير 2016 ، التلميذ الذي يبلغ من العمر 17 سنة يدرس بالبكالوريا بثانوية الرازي سطات .
و قالت أخت التلميذ لشوف تيفي أنه لازال يوجد في ''الكوميسارية'' رفقة التلاميذ الذين يشهدون بحسن سلوكه.
وتعود تفاصيل القصة حسب نفس المصدر إلى صلاة الجمعة بمسجد الحي حيث انتهى منها بشكل عادي، والتحق بثانويته كالعادة لإجتياز أحد الفروض، لينادي عليه حارس الأمن الخاص بأن المدير يريده في أمر ما ، وامتثالا واحتراما للإدارة، توجه إليها، وبعد أن أدخله أحد المكاتب، و أغلق عليه الباب، سارع إلى الاعتداء عليه بالسب والشتم والضرب.أثناء حصة التعنيف التي سمعتها تلميذة سارعت إلى إخبار زملائها والإدارة وبدأت تطلب النجدة، بعدما تم نقل التلميذ للمستشفى في حالة مزرية جدا .

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سكيرتي بإدارة ثانوية بسطات يعتدي على تلميذ ويبرحه ضربا ويرسله إلى المستشفى

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