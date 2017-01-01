مسؤول أمني ينزع ملابسه بمفوضية الشرطة بإمنتانون والحموشي يتدخل ﻿

حلت لجنة مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني بشكل مفاجئ عشية اليوم الجمعة بمفوضية الشرطة بإمنتانوت، للإستماع والتحقيق مع المسؤولين الأمنيين بمفوضية المدينة والتي مازالت مستمرة إلى هذه

شوف تيفي



حلت لجنة مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني بشكل مفاجئ عشية اليوم الجمعة بمفوضية الشرطة بإمنتانوت، للإستماع والتحقيق مع المسؤولين الأمنيين بمفوضية المدينة والتي مازالت مستمرة إلى هذه اللحظات.

وأفادت مصادر ''شوف تيفي''، أن السبب الرئيسي لحلول اللجنة المركزية بأمر من المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، بعد حادثة نزع رجل أمن برتبة مقدم يشتغل في فرقة المرور ملابسه، أول أمس الأربعاء، عقب رفض المسؤولين منحه رخصة إستثنائية لمدة 48 ساعة، هو''السبب'' عدم توصلها بأي تقرير حول الموضوع، ما دفعها إلى بعث لجنة للتحقيق رفقة عناصر أمنية تابعة لولاية أمن مراكش للوقوف بشكل دقيق حول الواقعة.

وأوضحت ذات المصادر، أن المقدم أصيب بإغماء بعد نزع ملابسه ودخوله في حالة هستيرية مصاحبة لكلام نابي ضد المسؤولين، ما إستدعى نقله صوب المستشفى بمدينة إمنتانوت، حيث تفيد مصادر مقربة من شرطي المرور يعود إلى ضغط الساعات الإضافية وطريقة تعامل المسؤول المباشر وطريقة إشتغاله وتدبيره للعنصر البشري بفرقة السير والجولان، ما فرض عليه الصراخ أمام البوابة الرئيسية لمفوضية أمن إمنتانوت.

وهذا ونفت مصادر متطابقة وجود الزبونية والمحسوبية في تدبير فرقة السير والجولان بمدينة إيمنتانوت، مصرحة أن العنصر الأمني المذكور كان يشتغل بمدينة أيت ملول وثم تنقيله إلى مدينة الراشيدية في فترات سابقة وبعد ذلك مفوضية الشرطة بإمنتانوت، حيث كشفت ذات المصادر أن اللجنة والتحقيق هو الذي سيكشف واقعة الصراخ والإغماء وتدخل عناصر الأمن لتهدئة شرطي المرور الذي أصيب بالإغماء بعد ذلك.