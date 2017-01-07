بالصور..مديرة سجن خرجات ليها كود وشطحات مع المساجين بطريقة فاضحة...وها شنو وقع ليها ﻿

كشفت وسائل إعلام دولية ، بأن السلطات الكولمبية، أوقفت غيرالدو أوسا مديرة سجن كالي ، وذلك عقب التقاط صور لها وهي ترقص مع السجناء الرجال بطريقة فاضحة ومثيرة.

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام دولية ، بأن السلطات الكولمبية، أوقفت غيرالدو أوسا مديرة سجن كالي ، وذلك عقب التقاط صور لها وهي ترقص مع السجناء الرجال بطريقة فاضحة ومثيرة.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن مديرة السجن المذكورة، كانت ترقص بطريقة مثيرة خلال حفل ثقافي، حيث صعدت في مشهد وصف بالفاضح على المسرح، وقامت بالرقص مع السجناء.

واعتبرت السلطات الكولمبية، تضيف ذات المصادر، ما قامت به مديرة السجن تجاوزا، وقد تم وضعها تحت التحقيق التأديبي.



