حصري..ها شحال ديال الفياغرا ولــ''PERRUQUE'' لقاو عند لاعب كيلعب في فريق كيمارس بالبطولة الاحترافية بالمغرب ﻿

في جديد الخبر الطريف بخصوص أحد اللاعبين الممارس بالبطولة الإحترافية والمواد التي تم حجزها لديه بمطار المسيرة الدولي بأكادير، علمت ''شوف تيفي'' بأن عناصر الجمارك، وجدت في حقيبة اللاعب''ف.ك'' أزيد من

''شوف تيفي''

في جديد الخبر الطريف بخصوص أحد اللاعبين الممارس بالبطولة الإحترافية والمواد التي تم حجزها لديه بمطار المسيرة الدولي بأكادير، علمت ''شوف تيفي'' بأن عناصر الجمارك، وجدت في حقيبة اللاعب''ف.ك'' أزيد من 1000 قرص حبة فياغرا وأزيد من 70 شعر نسائي اصطناعي ''بيريك'' ومساحيق للتجميل وأخرى منشطة جنسية.



وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن اللاعب المنحدر من أحد البلدان الإفريقية، صرح خلال العثور على المحجوزات، بأنه جلبها من بلده الأصلي بتوصية من صديقته التي ترغب في بيعها بصالونها النسائي الموجود بمدينة إنزكان.



تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كانت أول من انفردت بنشر التفاصيل الأولى لهذا الخبر الطريف والمثير، بعد أن توصلت بمعلومات حصرية، تفيد بأن مدافعا إفريقيا يمارس بفريق مغربي كبير، حجزت لديه مصالح الجمارك كمية مهمة الفياغرا ومواد التجميل.



