بلاغ أخنوش يغضب بنكيران و يستنفر قيادة حزب العدالة والتنمية ﻿

لم تتوقف هواتف أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن الرنين منذ تداول بلاغ رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، إذ طالب أغلب الأعضاء في المحادثات الهاتفية بضرورة عقد إجتماع عاجل

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لم تتوقف هواتف أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن الرنين منذ تداول بلاغ رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، إذ طالب أغلب الأعضاء في المحادثات الهاتفية بضرورة عقد إجتماع عاجل وطارئ للرد على بلاغ أخنوش الذي بعثر جميع الأوراق حسب قولهم.

وأفادت مصادر مسؤولة بحزب العدالة والتنمية، أن بلاغ عزيز أخنوش لم يكن متوقعا في هذا التوقيت وبعد العرض الذي وافقوا عليه مبدئيا عبر العودة إلى القواعد والهيئات التقريرية، حيث أن بلاغ أخنوش جاء متزامنا مع التوقيت الذي كان ينتظر أن يجيب فيه أخنوش بن كيران عن قرار الموافقة على إنطلاق إعلان التحالف الحكومي.

وحسب ذات المصادر، فرئيس الحكومة نفسه صدم ببلاغ أخنوش المفاجئ وعبر عن غضبه الشديد خاصة وأنه كان يستعد اليوم لحسم التحالف الحكومي، ليفتتح غدا لقاءا تكوينيا حول التعمير لفائدة رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم المنتمون لحزب المصباح.