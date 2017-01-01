يا ربي السلامة: مشعوذة دارت السحور لـ 4 قطط في حي سباتة في كازا..وها شنو دارو المواطنين ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، مدته 3 دقائق، أوضح ناشروه بأن تفاصيله المثيرة والمؤلمة، وقعت بحي سباتة بالبيضاء.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، مدته 3 دقائق، أوضح ناشروه بأن تفاصيله المثيرة والمؤلمة، وقعت بحي سباتة بالبيضاء.

ويظهر الفيديو أربعة قطط تلفظ أنفاسها الأخيرة، بعد أن قامت مشعوذة بحي سباتة بأعمال سحر وشعوذة عليها من خلال سقيهم بما يسمى بـ ''التوكال'' وهو الأمر الذي جعل مجموعة من الشبان من أبناء الحي يتدخلون في محاولة منهم إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذا الفيديو، حيث استنكر الجميع مثل هذه التصرفات الوحشية لهاته المشعوذة التي قامت باستخدام قطط صغيرة في أعمال سحر وشعوذة لأذية أحد الأشخاص، في حين طالب آخرون السلطات بحي سباتة وباقي الأحياء الشعبية بالبيضاء بشن حملة تظهيرية تهدف إلى إلقاء القبض على جميع المشعوذين.