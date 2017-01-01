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عاجل..بعد حملة الفايسبوكيين: هذا هو مصير لصوص تارودانت+فيديو

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 23:24 عاجل..بعد حملة الفايسبوكيين: هذا هو مصير لصوص تارودانت+فيديو | حوادث و حقوق
عاجل..بعد حملة الفايسبوكيين: هذا هو مصير لصوص تارودانت+فيديو
علمت ''شوف تيفي'' بأن مصالح الدرك الملكي بتنسيق مع الشرطة القضائية، تمكنت اليوم الجمعة، من إيقاف لص على دراجته النارية ضواحي تارودانت، تورط أمس في عملية سرقة رفقة شريكه.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن مصالح الدرك الملكي بتنسيق مع الشرطة القضائية، تمكنت اليوم الجمعة، من إيقاف لص على دراجته النارية ضواحي تارودانت، تورط أمس في عملية سرقة رفقة شريكه.

وفي تفاصيل اعتقال المعني بالأمر، وحسب بلاغ أمني فقد تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتارودانت، مساء اليوم الجمعة، من إيقاف جانح يبلغ من العمر 20 سنة، للإشتباه في تورطه في عملية سرقة بالخطف استهدفت هاتفا نقالا.

وأوضح البلاغ بأنه جرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى دوار لكشاشدة التابع للجماعة القروية أحمر الكلاكشة ) إثر عملية أمنية قامت بها عناصر الشرطة بعد تفعيل تحريات ميدانية قادت إلى تشخيص هوية شابين، ظهرا في شريط منشور على مجموعة من المواقع الالكترونية، عقب سرقتهما هاتفا نقالا بالخطف من طالبة بمحيط الكلية المتعددة التخصصات، يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف البلاغ بأن عملية التفتيش المنجزة في شأن هذه القضية، أسفرت عن حجز الدراجة النارية التي كان المعنيان بالأمر يستقلانها، كما تمكنت الضحية من التعرف على المشتبه فيه.

وبخصوص المتورط الثاني في عملية السرقة فإن مصدر ''شوف تيفي'' أكد بأن الأبحاث من طرف المصالح الأمينة، متواصلة لإيقاف المنحدر من نفس الدوار، وذلك بعد التوصل إلى هويته.

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عاجل..بعد حملة الفايسبوكيين: هذا هو مصير لصوص تارودانت+فيديو

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