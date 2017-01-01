خطير:معركة دامية بين مغاربة وإيطاليين بسبب العنصرية.. وها باش سالات ﻿

تحولت مشدات كلامية بين شاب إيطالي وشاب مغربي في إحدى المقاهي بنواحي مدينة مودينا الإيطالية، إلى معركة دامية، انتهت بنقل أربعة أشخاص إلى المستشفى.

''شوف تيفي''



تحولت مشدات كلامية بين شاب إيطالي وشاب مغربي في إحدى المقاهي بنواحي مدينة مودينا الإيطالية، إلى معركة دامية، انتهت بنقل أربعة أشخاص إلى المستشفى.



وحسب وسائل إعلام إيطالية فإن الشاب الإيطالي، حاول استفزاز الشاب المغربي بكلمات عنصرية، وذلك بوصفه بـ ''المغربي الإرهابي'' لتتطور الأمور إلى تبادل للضرب بينهما، قبل أن يتدخل مجموعة من الإيطاليين لإنهاء العنف.





وأضافت المصادر ذاتها بأن الأمور، أخذت مجرى آخر عندما قام الشاب الإيطالي رفقة اثنين من أصدقائه بتعقب الشاب المغربي خلال عودته لمنزله وذلك من أجل الاعتداء عليه، قبل أن تتدخل أفراد أسرة المغربي لتتحول المواجهة بين مجموعتين انتهت بنقل الإيطاليين الثلاثة وإحدى قريبات الشاب المغربي إلى المستشفى لتلقي العلاجات.



وأكدت ذات المصادر بأن الشرطة الإيطالية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بالإضافة إلى الاستماع لشهادة الشهود.



