عاجل..هذه هي هوية وجنسية منفذ هجوم فلوريدا المسلح ﻿

كشفت وسائل إعلام أمريكية بأن منفذ الهجوم المسلح على مطار فلوريدا، هو أمريكي يُدعى استيبان سانتياغو ويبلغ عمره 26 عاماً.

''شوف تيفي''



كشفت وسائل إعلام أمريكية بأن منفذ الهجوم المسلح على مطار فلوريدا، هو أمريكي يُدعى استيبان سانتياغو ويبلغ عمره 26 عاماً.



وأوضحت المصادر ذاتها بأن شرطة ولاية فلوريدا، تمكنت من السيطرة على المسلح، مشيرة إلى أن أسباب وقوع هذا الهجوم تبقى مجهولة.

جدير بالذكر أن هذا الهجوم، خلف مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين، كانوا بمطار فلوريدا وبالتحديد بالمحطة رقم 1، وأغلبهم مسافرون.



