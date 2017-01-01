 انفراد: عشيقة سعد لمجرد المنتمية للوسط الفني المغربي تبرؤه من تهمة اغتصاب الفتاة الفرنسية.. ﻿
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انفراد: عشيقة سعد لمجرد المنتمية للوسط الفني المغربي تبرؤه من تهمة اغتصاب الفتاة الفرنسية..

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 21:47 انفراد: عشيقة سعد لمجرد المنتمية للوسط الفني المغربي تبرؤه من تهمة اغتصاب الفتاة الفرنسية.. | ثقافة و فنون
انفراد: عشيقة سعد لمجرد المنتمية للوسط الفني المغربي تبرؤه من تهمة اغتصاب الفتاة الفرنسية..
في الوقت الذي يتقارع فيه دفاع الفنان المغربي سعد المجرد ومحامي الفتاة الفرنسية رولا بريول أمام العدالة الفرنسية، حول تهمة الاغتصاب التي ألقت بـ''المعلم'' في سجن فلوري.. انطلقت شابة مغربية تنتمي

شوف تيفي

في الوقت الذي يتقارع فيه دفاع الفنان المغربي سعد المجرد ومحامي الفتاة الفرنسية رولا بريول أمام العدالة الفرنسية، حول تهمة الاغتصاب التي ألقت بـ''المعلم'' في سجن فلوري.. انطلقت شابة مغربية تنتمي للوسط الفني من تجربتها الخاصة، لتنفي عن لمجرد تهمة العنف والاغتصاب.
وكانت هذه الشابة التي رفضت الكشف عن هويتها، لحساسية الموضوع، قد كشفت لشوف تيفي على أنها تعرفت على لمجرد عن قرب من خلال علاقة ''حميمية'' جمعتها بينهما، مؤكدة على أنه لم يكن يستعمل العنف خلال هذه العلاقة التي استمرت حسب قولها لعدة أشهر، قبل أن يتم اعتقاله بباريس بتهمة الاغتصاب.
ويأتي هذا اليقين في براءة سعد من تهمة ممارسة العنف والاغتصاب في حق الفتاة الفرنسية، حسب المتحدثة نفسها، انطلاقا من إسقاط هذه الأخيرة لسلوك لمجرد في العلاقة التي جمعت بينهما.. حيث أكدت على أنه كان يعاملها بنبل وأخلاق عالية وكل تصرفاته بعيدة كليا عن العنف أو الاغتصاب..


 

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شوف تيفي المغرب فتاة فرنسية اغتصاب

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