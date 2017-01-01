عاجل..ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح على مطار فلوريدا ﻿

''شوف تيفي''
ارتفع عدد القتلى في الهجوم المسلح على مطار فلوريدا إلى 5 أشخاص وأصيب حوالي 10 آخرين، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''سكاي نيوز''.
وأوضح الموقع ذاته بأن وسائل إعلام أميركية، قالت إن قوات الأمن سيطرت على المهاجم المسلح، موضحا بأن إطلاق النار وقع في منطقة استقبال الحقائب، بحسب المطار.
وأفادت مصادر ''سكاي نيوز'' بأن الحركة في المطار عادت إلى طبيعتها عقب الحادث.
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