بالفيديو..بن عبد الله مباشرة بعد لقائه بن كيران...نحن متفائلون لتشكيل الحكومة ﻿

صرح نبيل بن عبد الله، مباشرة بعد لقائه برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أنه متفائل بتشكيل الحكومة، رغم البلاغات الأخيرة.

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صرح نبيل بن عبد الله، مباشرة بعد لقائه برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أنه متفائل بتشكيل الحكومة، رغم البلاغات الأخيرة.

وأضاف بن عبد الله في تصريح مقتضب، أن حزب التقدم والإشتراكية سيسهل من تشكيل الحكومة ولن يكون عائقا لإعلانها، مختتما القول بأنه متفائل رغم الظروف والمستجدات الحالية.

هذا، وحل نبيل بن عبد الله بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، مباشرة بعد البلاغ الصحفي لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والذي ثمن فيه دعوة الأحزاب السياسية لمزيد من المشاورات لتشكيل حكومة قوية ومنسجمة.





