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عاجل..بعد إسطنبول:إطلاق نار في مطار فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية+فيديو وصور

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 19:53 عاجل..بعد إسطنبول:إطلاق نار في مطار فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية+فيديو وصور | دولي
عاجل..بعد إسطنبول:إطلاق نار في مطار فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية+فيديو وصور
كشفت صحيفة ''الدايلي ميل'' قبل قليل، بأن مطار فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، شهد إطلاق نار، ما أسفر عن سقوط قتيل و تسعة جرحى.

 ''شوف تيفي''

كشفت صحيفة ''الدايلي ميل'' قبل قليل، بأن مطار فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، شهد إطلاق نار، ما أسفر عن سقوط قتيل و تسعة جرحى.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية بهذا الخصوص بأن، الشرطة الأمريكية، تمكنت من السيطرة على المسلح الذي أطلق النار على العديد من المسافرين بمطار فورت لوديردال.

مطار فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية

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