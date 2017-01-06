عاجل..بعد إسطنبول:إطلاق نار في مطار فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية+فيديو وصور ﻿

''شوف تيفي''
كشفت صحيفة ''الدايلي ميل'' قبل قليل، بأن مطار فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، شهد إطلاق نار، ما أسفر عن سقوط قتيل و تسعة جرحى.
وأوضحت وسائل إعلام أمريكية بهذا الخصوص بأن، الشرطة الأمريكية، تمكنت من السيطرة على المسلح الذي أطلق النار على العديد من المسافرين بمطار فورت لوديردال.
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