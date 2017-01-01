خطير..مذبحة جديدة داخل سجن في معركة بين عصابتين.. وها شحال من واحد تقتل ﻿

كشفت وسائل إعلام عالمية بأن السلطات البرازيلية، أكدت اليوم الجمعة، بأن ما لا يقل عن 33 سجينا لقوا حتفهم في شغب بأحد سجون البرازيل، بعد مرور أيام قليلة عن مقتل 56 سجينا في أبشع مذبحة شهدها سجن ببلاد

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام عالمية بأن السلطات البرازيلية، أكدت اليوم الجمعة، بأن ما لا يقل عن 33 سجينا لقوا حتفهم في شغب بأحد سجون البرازيل، بعد مرور أيام قليلة عن مقتل 56 سجينا في أبشع مذبحة شهدها سجن ببلاد السامبة.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن أعمال الشغب، وقعت في وقت مبكر اليوم الجمعة في أكبر سجن بولاية رورايما، حيث انتهت معركة بين عصابتين للمخدرات بمقتل 33 سجينا، والتي لها علاقة بالمذبحة التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت ذات المصادر بأن خبراء أمنيون، توقعوا اندلاع المزيد من العنف في السجون البرازيلية في أعقاب المذبحة الأولى التي وقعت بين عصابة مخدرات تنشط في ساو باولو وتعرف باسم فيرست كابيتال كوماند، وعصابة نورث فاميلي التي يعتقد أنها تهيمن على تهريب الكوكايين من كولومبيا وبيرو.