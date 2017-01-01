عاجل....بلاغ عزيز أخنوش يستنفر بن كيران وبن عبد الله خوفا من فشل تشكيل الحكومة ﻿

مباشرة بعد إصدار عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بلاغا صحفيا يثمن فيه دعوة الإتحاد الدستوري والإتحاد الإشتراكي، لتشكيل حكومة قوية عدديا، حل في هذه اللحظات الأمين العام لحزب التقدم

شوف تيفي

مباشرة بعد إصدار عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بلاغا صحفيا يثمن فيه دعوة الإتحاد الدستوري والإتحاد الإشتراكي، لتشكيل حكومة قوية عدديا، حل في هذه اللحظات الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية بمنزل رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران.

وحسب موفد قناة ''شوف تيفي'' وصل قبل قليل الأمين العام لحزب الكتاب نبيل بن عبد الله على عجل لمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران الذي سبق له وأن صرح بأنه سيلتقي اليوم رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، لمواصلة مشاورات تشكيل الحكومة.

هذا، وينتظر أن يناقش بن كيران وبن عبد الله، البلاغات المتتالية لكل من حزب الإتحاد الإشتراكي والإتحاد الدستوري، وكذا البلاغ الصحفي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة وأن هذه الأحزاب السياسية وأحزاب أخرى، تعتبر إستراتيجية رئيس الحكومة بن كيران التفاوضية لها أهداف سياسية وحزبية وليس تشكيل الحكومة.