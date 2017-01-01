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حكومة ''كوبي كولي''

ملك الأردن وجه دعوة رسمية للملك محمد السادس لحضور القمة العربية المقبلة

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 19:11 ملك الأردن وجه دعوة رسمية للملك محمد السادس لحضور القمة العربية المقبلة | بوليتيك
ملك الأردن وجه دعوة رسمية للملك محمد السادس لحضور القمة العربية المقبلة
ملك الأردن وجه دعوة رسمية للملك محمد السادس لحضور القمة العربية المقبلة

''شوف تيفي''+''و م ع''


أكد ناصر جودة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أن الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وجه دعوة رسمية للملك محمد السادس لحضور القمة العربية المقبلة.

وأوضح جودة في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به الملك، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بمراكش، والذي شكل مناسبة لتسليم نائب رئيس الوزراء الأردني للملك رسالة- دعوة من أخيه الملك عبد الله الثاني، أن مشاركة الملك محمد السادس في هذه القمة ستساهم في نجاح هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي سينعقد يومي 28 و 29 مارس المقبل بعمان.

وأضاف أن هذه القمة التي تأتي في سياق بالغ الأهمية، ستمكن مختلف الأطراف من تنسيق الجهود حول مواضيع راهنة ورفع التحديات المطروحة، لاسيما سبل محاربة آفة الإرهاب.

وأشار جودة إلى أن هذه القمة ستشكل مناسبة للتشاور بين قائدي البلدين حول وضعية القدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية، على اعتبار أن الملك عبد الله الثاني وصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وأن الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس.

وأبرز أن الأزمة السورية وتداعياتها الإنسانية ستشكل أبرز مواضيع النقاش خلال هذه القمة، مضيفا أن المملكة الأردنية الهاشمية تستقبل في الوقت الراهن أزيد من مليون و350 ألف لاجئ سوري على أراضيها.

ولم يفت جودة التذكير بالروابط الأخوية التي تجمع بين الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وكذا العلاقات المتينة القائمة بين الأسرتين الملكيتين وبين الشعبين الشقيقين.

 

 

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