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بالصور.. الأميرة للا سلمى في صدارة أجمل زوجات زعماء إفريقيا خلال سنة 2016

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 18:53 بالصور.. الأميرة للا سلمى في صدارة أجمل زوجات زعماء إفريقيا خلال سنة 2016 | بوليتيك
بالصور.. الأميرة للا سلمى في صدارة أجمل زوجات زعماء إفريقيا خلال سنة 2016
جاءت الأميرة للاسلمى، في صدارة أجمل زوجات زعماء إفريقيا خلال سنة 2016، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''africatopsuccess''.

''شوف تيفي''

جاءت الأميرة للاسلمى، في صدارة أجمل زوجات زعماء إفريقيا خلال سنة 2016، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''africatopsuccess''.

ووضع الموقع المذكور قائمة، تشير إلى احتلال الأميرة للا سلمى الرتبة الأولى في قائمة أجمل زوجات زعماء إفريقيا، متفوقة على ''سلفيا بانغو أونديبا'' زوجة رئيس الغابون التي احتلت الرتبة الثانية، و''شانتيل فيكورو بيا'' زوجة الرئيس الكاميروني التي جاءت في الرتبة الثالثة.
وحلت ''هندا ديبي إنتو'' زوجة الرئيس التشادي الرتبة الرابعة، و''زينب سوما جامح'' زوجة الرئيس الغامبي في الرتبة الخامسة، و''إنخوسيكاتي لامبيكيزا'' زوجة الرئيسي السويزيلاندي في الرتبة السادسة، بينما جاءت في الرتبة السابعة ''أنا بولا دوس سانطوس'' زوجة الرئيس الأنغولي، و''أوليف لامب'' زوجة رئيس الكونغو في الرتبة الثامنة وزوجة رئيس الكوت ديفورا ''جومينيك فلورو أوتارا'' في الرتبة التاسعة، وجاءت ''مارغاريت غاغو'' زوجة الرئيس الكيني في الرتبة العاشرة.

الأميرة للا سلمى في صدارة أجمل زوجات زعماء إفريقيا خلال سنة 2016

الأميرة للا سلمى في صدارة أجمل زوجات زعماء إفريقيا خلال سنة 2016الأميرة للا سلمى في صدارة أجمل زوجات زعماء إفريقيا خلال سنة 2016الأميرة للا سلمى في صدارة أجمل زوجات زعماء إفريقيا خلال سنة 2016الأميرة للا سلمى في صدارة أجمل زوجات زعماء إفريقيا خلال سنة 2016الأميرة للا سلمى في صدارة أجمل زوجات زعماء إفريقيا خلال سنة 2016الأميرة للا سلمى في صدارة أجمل زوجات زعماء إفريقيا خلال سنة 2016الأميرة للا سلمى في صدارة أجمل زوجات زعماء إفريقيا خلال سنة 2016الأميرة للا سلمى في صدارة أجمل زوجات زعماء إفريقيا خلال سنة 2016

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