عاجل : أخنوش يثمن خطوة لشكر وساجد لتشكيل حكومة قوية ﻿

دعا رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش لتشكيل حكومة قوية تكون عند مستوى تطلعات المغاربة قيادة وشعبا لتحقق الآمال المعقودة عليها.

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دعا رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش لتشكيل حكومة قوية تكون عند مستوى تطلعات المغاربة قيادة وشعبا لتحقق الآمال المعقودة عليها.



و جاءت الدعوة حسب بلاغ صحفي لعزيز اخنوش، بعد التطورات الأخيرة التي عرفتها مشاورات تشكيل التحالف الحكومي، وتجاوب مختلف الأطراف السياسية مع الموضوع، خاصة بلاغ حزب الإتحاد الدستوري بشان المباحثات وكذا نداء حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ورغبته في لقاء الأطراف السياسية الأخرى.



هذا، وأجمع اغلب المحللين أن بن كيران أخطأ التقدير بعد إعلانه تشكيل الحكومة المقبلة من حزب التجمع الوطني الأحرار والتقدم والإشتراكية والحركة الشعبية فقط خاصة وأنها لا تملك أغلبية عددية مريحة للإطمئنان على إستمرار الحكومة.



ويرجع محللون أن السبب وراء بحث بن كيران عن حكومة من أربعة أحزاب فقط رغم عدم توفرها مجتمعة على أغلبية عددية مريحة (203 فقط للأغلبية مقابل 193 للمعارضة)هو حزبي بالدرجة الأولى، حيث أن بن كيران جعل من مفاوضات تشكيل الحكومة صراعا مع الأحزاب السياسية للإستحواذ عليها وليس للتشارك معها لتشكيل تحالف حكومي، وما البلاغين الأخيرين للأمانة العامة لحزبه خير دليل على ذلك، إذ أصبح حزب العدالة والتنمية هو الذي يتفاوض لتشكيل الحكومة وليس رئيس الحكومة المعين بن كيران.

ويرى المحللون، أن بن كيران أبان من خلال بلاغات حزبه الأخيرة، أنه هو سبب ''البلوكاج'' وليس الأحزاب السياسية الأخرى، حيث أضحى بن كيران يفرض قرارات سياسية نابعة من أعضاء أمانته العامة للحزب على المكونات السياسية الأخرى، وهذا ما لايقبله أي حزب سياسي مغربي كيفما كان.





