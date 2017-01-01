بعد بلاغ الحموشي..الوكيل العام للملك بالحسيمة يؤكد أنه لم يسجل توقيف أي شخص خلال فض التجمهر الذي عرفته المدينة ﻿

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه بمناسبة فض التجمهر الذي عرفته المدينة ليلة 4 و5 يناير، لم يسجل توقيف أي شخص كما أن النيابة العامة لم تتوصل بأي شكاية بشأن الإصابات المتحدث

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أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه بمناسبة فض التجمهر الذي عرفته المدينة ليلة 4 و5 يناير، لم يسجل توقيف أي شخص كما أن النيابة العامة لم تتوصل بأي شكاية بشأن الإصابات المتحدث عنها.

وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه ''تبعا لما تم تداوله عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من وقوع توقيفات وإصابات في صفوف المتجمهرين والاعتداء عليهم أثناء التجمهر الذي عرفته مدينة الحسيمة ليلة 4 و5 يناير 2017، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة يعلن أنه بمناسبة فض التجمهر المذكور لم يسجل توقيف أي شخص كما أن النيابة العامة لم تتوصل بأي شكاية بشأن الإصابات المتحدث عنها''.