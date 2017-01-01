هام لمستخدمي الطريق السيار بالمغرب..هذه هي حقيقة حصولكم على خدمة مجانية في لوطوروت ﻿

''شوف تيفي''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، تدوينة، تفيد بأنه يمكن للمواطن الحصول على خدمة مجانية بالطرق السيارة لإصلاحها في حال وقوع عطب في سيارته أو نقلها في حال توقفها بسبب انتهاء مخزونها من البنزين أو الكازوال، بالإضافة إلى التكفل بجميع الإصلاحات.
وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها بهذا الخصوص، فإن ما تم تداوله يعتبر مجرد إشاعة لا أساس له من الصحة، نافيا بأن الشركة المكلفة بتسيير شؤون الطرق السيارة بالمغرب، تقدم للمواطنين خدمة مجانية كنقل السيارات المعطلة مجانا، وذلك بالاعتماد على البطاقة المتحصل عليها خلال تجاوز محطات الآداء.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، نشرت هذه المعلومة، الغير رسمية والتي لم تصدر عن الشركة المكلفة بتسيير شؤون الطرق السيارة.
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