بالصور.. ''تراكس'' جماعة يجهز على سوق عشوائي بعين حرودة، شوفوا أشنو وقع ﻿

شوف تيفي. خاص
أجهز ''تراكس'' تابع لجماعة عين حرودة، على خيام و''فراشات'' في سوق خاص ببيع الخضر، وذلك في الرابعة من صباح اليوم الجمعة، حسب مصدر من عين المكان.
وأضاف المصدر ذاته أن ''التراكس'' أجهز على سلع الخضارين بالسوق، قبل مجيئ أصحابها، حيث حاول الحارس الليلي الاتصال بأصحاب الخيام والسلع بالسوق العشوائي، لكنهم حضروا لعين المكان متأخرين، حيث وجدوا سلعهم في حالة يرثى لها.
وخلفت هذه السلوكات استياء عميق لدى أصحاب الخضر، الذين طالتهم خسائر مادية جسيمة.
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