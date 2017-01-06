مؤثر وبالصور.. أطفال وأمهاتهم يبيتون في العراء ''بأملشيل'' بعد تجاهل بن كيران ووزيره الوردي لأبسط حقوقهم ﻿

رغم الظروف المناخية القاسية والإنخفاض الشديد في درجة الحرارة التي تعرفها منطقة ''إملشيل'' في فصل الشتاء، نظم نسوة وأطفالهن الصغار مبيتا ليليا أمام قيادة أموكر بعد قطعهم لمسافة 20 كيلومترا مشيا على

شوف تيفي

رغم الظروف المناخية القاسية والإنخفاض الشديد في درجة الحرارة التي تعرفها منطقة ''إملشيل'' في فصل الشتاء، نظم نسوة وأطفالهن الصغار مبيتا ليليا أمام قيادة أموكر بعد قطعهم لمسافة 20 كيلومترا مشيا على الأقدام.

هكذا حضرت صباح أمس الخميس 05 يناير، أزيد من 50 إمرأة بمعية أطفالهن في مسيرة إحتجاجية من دوار أيت يعقوب التابع ترابيا لجماعة وقيادة أموكر، حيث قطع المحتجون أزيد من 20 كيلومترا مشيا على الأقدام نحو مقر قيادة أموكر إحتجاجا على الوضع الصحي المتردي بقيادة أموكر خصوصا وبدائرة إملشيل عموما.

وإختتم المحتجون شكلهم النضالي بإعتصام ومبيت ليلي رغم شدة البرودة طيلة الليلة الماضية، يطالبن المسؤولين بوقف النزيف في صفوف الحوامل و تحسين الخدمات الصحية وتجهيز المركز الصحي أموكر لوجيستيكيا وبشريا.

وكشفت مصادر حقوقية ''لشوف تيفي'' أن وزير الصحة الحسين الوردي، لم يقدم على أي خطوة لوقف نزيف الوفيات المتكررة للنساء الحوامل وأبنائهم، رغم الوعود التي أطلقها منذ حصوله على المنصب، حيث تجاهل جميع الدعوات والوقفات الإحتجاجية، التي نظمت للمطالبة بالوقوف على الوضع الصحي بالمنطقة، وفتح تحقيق مع المسؤولين عن القطاع بالمنطقة رغم أن المؤشرات الصحية والوفيات المتزايدة تشرح نفسها.

وأضافت ذات المصادر، أن الطلبة الجامعيين المنحدرين من المنطقة، نظموا مسيرة إحتجاجية بالرباط، للفت الإنتباه إلى الوضع المأساوي لقطاع الصحة وباقي المؤسسات الأخرى، لكن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لزم الصمت في حين مازال وزيره الحسين الوردي متمسك بالمسؤولين عن الصحة بإقليم ميدلت الذي تنتمي إليه المنطقة.





