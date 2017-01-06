بالصور.. السلطات الأمنية تُفرغ ساحة الأمم المتحدة وشارع محمد الخامس بالدارالبيضاء من الباعة المتجولين والفراشة ﻿

تشهد ساحة الأمم المتحدة وشارع محمد الخامس بالدارالبيضاء في هذه الأثناء إفراغ السلطات الأمنية للأماكن المذكورة من الباعة المتجولين و« الفراشة »، بحضور والي أمن الدارالبيضاء مرفوقا بمختلف السلطات

شوف تيفي

تشهد ساحة الأمم المتحدة وشارع محمد الخامس بالدارالبيضاء في هذه الأثناء إفراغ السلطات الأمنية للأماكن المذكورة من الباعة المتجولين و« الفراشة »، بحضور والي أمن الدارالبيضاء مرفوقا بمختلف السلطات الأمنية والمحلية.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن عملية الإفراغ أُجريت بطريقة حبية، حيث أن الباعة قاموا بحمل سلعهم وغادروا ساحة الأمم المتحدة وشارع محمد الخامس بدون أي اصطدام مع السلطات المعنية.