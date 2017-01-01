 كاميرات جديدة تثبت في شوارع كازا وزيادة ''فيروجات'' جديدة، و''أبليكاسيون'' لتفادي الاكتظاظ.. هكذا ستصبح المدينة البيضاوية ﻿
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كاميرات جديدة تثبت في شوارع كازا وزيادة ''فيروجات'' جديدة، و''أبليكاسيون'' لتفادي الاكتظاظ.. هكذا ستصبح المدينة البيضاوية

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 17:27 كاميرات جديدة تثبت في شوارع كازا وزيادة فيروجات جديدة، وأبليكاسيون لتفادي الاكتظاظ.. هكذا ستصبح المدينة البيضاوية | مجتمع
كاميرات جديدة تثبت في شوارع كازا وزيادة ''فيروجات'' جديدة، و''أبليكاسيون'' لتفادي الاكتظاظ.. هكذا ستصبح المدينة البيضاوية
يستعد مسؤولوا العاصمة الاقتصادية لتثبيت 760 كاميرا مراقبة، وذلك في إطار مراقبة كافة الشوارع والمدارات، وتتبعا لخطوات السارقين الذي يتخذون مجموعة من الشوارع مرتعا لهم، ينفذون من خلالها عمليات

شوف تيفي
يستعد مسؤولوا العاصمة الاقتصادية لتثبيت 760 كاميرا مراقبة، وذلك في إطار مراقبة كافة الشوارع والمدارات، وتتبعا لخطوات السارقين الذي يتخذون مجموعة من الشوارع مرتعا لهم، ينفذون من خلالها عمليات النشل.
وفي السياق ذاته كشف مصدر مطلع أن ثورة إصلاحية بدأت في الدار البيضاء لتغيير وجه المدينة، فبالإضافة إلى المعطيات التي نشرتها ''شوف تيفي'' من قبل عن تغيير وافتتاح مجموعة من المرافق البيضاوية، فسيتم تثبيت إشارات ضوئية ذكية جديدة، وذلك في أزيد من 200 مدار طرقي، فضلا الكشف عن تقنية تطبيق خاص بالهواتف الذكية ''أبليكاسيون''، والتي ستسهل مأمورية السائقين، حيث سيتعرفوا من خلالها على الطرق التي تعرف اكتظاظا والطرق التي تعرف حركة سير مخففة، وذلك من أجل تفادي البلوكاج الذي يسقط فيه مجموعة من السائقين.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

كازا العاصمة إصلاح تطبيق هاتف

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