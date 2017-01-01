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لشكر يدعو الأحزاب السياسية إلى الإجتماع لمواجهة سياسة بن كيران طبقا للدستور

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 17:06 لشكر يدعو الأحزاب السياسية إلى الإجتماع لمواجهة سياسة بن كيران طبقا للدستور | بوليتيك
لشكر يدعو الأحزاب السياسية إلى الإجتماع لمواجهة سياسة بن كيران طبقا للدستور
فوض المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، إلى الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر بالتواصل مع باقي الأحزاب السياسية، التي شملتها المشاورات، لتدارس مسلسل تشكيل الحكومة، ومنهجيتها ومسطرتها، التي لم

شوف تيفي

فوض المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، إلى الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر بالتواصل مع باقي الأحزاب السياسية، التي شملتها المشاورات، لتدارس مسلسل تشكيل الحكومة، ومنهجيتها ومسطرتها، التي لم تبق محصورة، في يد رئيس الحكومة، الذي كلفه جلالة الملك، بتشكيلها بل أصبحت هياكل حزب العدالة والتنمية، هي التي تقرر في ذلك، في اجتماعاتها وعبر بلاغاتها، في مخالفة صريحة للدستور.

وأفاد بلاغ المكتب السياسي، أن هدفه من القرار، هو العمل على تصحيح مسار مسلسل تشكيل الحكومة، من أجل الخروج بمؤسسة قوية ومنسجمة، قادرة على مواكبة الدينامية التي تشهدها المنطقة إقليميا وقاريا ودوليا، وتستجيب لإنتظارات وتطلعات الشعب المغربي.

من جهة ثانية، قالت مصادر مطلعة، ان قيادات حزب الإتحاد الإشتراكي والإتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، إتفقت قياداتها مبدئيا لعقد إجتماع بدعوة من إدريس لشكر لإنطلاق مناقشة الإستراتيجية الدخيلة على العمل السياسي بالمغرب الذي تبناها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران والتي تشكل خطرا على إستقلالية الأحزاب السياسية.

وأضاف ذات المصدر، أن جميع الأحزاب أصبحت تتوجس من سياسة رئيس الحكومة بن كيران إتجاه الأحزاب السياسية، حيث أضحى يتدخل بشكل غير مباشر لإشعال الفتن والتحكم في قراراتها الداخلية، وفق ذات المصدر.

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الحكومة بن كيران المسلسل السياسة الدينامية الإستراتيجية شوف تيفي

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