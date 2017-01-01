عاجل..سيارة تقتل طفلا وترسل آخر إلى المستشفى ما بين الحياة والموت بالبيضاء..وهذه هي تفاصيل الفاجعة ﻿

شهد شارع بئر أنزران، بحي المعاريف بالبيضاء، قبل قليل، فاجعة طرقية حقيقية، بعد أن دهست سيارة خفيفة طفلين، ما أسفر عن مقتل أحدهما على الفور.

"شوف تيفي"

شهد شارع بئر أنزران، بحي المعاريف بالبيضاء، قبل قليل، فاجعة طرقية حقيقية، بعد أن دهست سيارة خفيفة طفلين، ما أسفر عن مقتل أحدهما على الفور.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الطفل الهالك البالغ من العمر 4 سنوات، والطفل المصاب، كانا يتجاوزان الشارع رفقة أحد الأشخاص خلال طريقهما للروض الذي يدرسان به، لتدهسهما سيارة خفيفة من نوع "إي 10" بطريقة مروعة.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل الطفل المصاب في حالة خطيرة ما بين الحياة والموت إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا مع السيدة التي كانت تقود السيارة المذكورة.