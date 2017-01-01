هذه هي الشخصية التي استقبلها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بمراكش ﻿

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بمراكش، ناصر الجودة نائب الوزير الأول الأردني وزير الشؤون الخارجية والمغتربين، مبعوثا من الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية

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استقبل الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بمراكش، ناصر الجودة نائب الوزير الأول الأردني وزير الشؤون الخارجية والمغتربين، مبعوثا من الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، حاملا رسالة للملك محمد السادس.

وجرى هذا الاستقبال بحضور فؤاد عالي الهمة مستشار الملك، وصلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون وسفير المملكة الأردنية الهاشمية بالمغرب علي حسن الكايد.