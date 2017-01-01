الحكم ب20 سنة سجنا نافذا بالمغرب في حق متهم توبع من أجل أفعال إرهابية ﻿

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا عشية أمس الخميس بالسجن 20 سنة نافذة في حق متهم أدين من أجل أفعال إرهابية.

"شوف تيفي"

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا عشية أمس الخميس بالسجن 20 سنة نافذة في حق متهم أدين من أجل أفعال إرهابية.

وتوبع المتهم من أجل " محاولة الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وإضرام النار عمدا في ناقلة، وصنع وحيازة مواد متفجرة واستعمالها خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع فردي يهدف إلى المس الخطير، بالنظام العام بواسطة التخويف، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية".

وكانت عناصر الدرك الملكي بطاطا قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهم إثر محاولته الاعتداء على سائح أجنبي.