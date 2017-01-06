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بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 16:18 بالصور..شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو في جردة بمدينة سلا | حوادث و حقوق
بالصور..شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو في جردة بمدينة سلا
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم شخصان مبحوث عنهما على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات، وضبطت بحوزتهم 2614

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم شخصان مبحوث عنهما على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات، وضبطت بحوزتهم 2614 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية بإحدى الحدائق الكائنة بحي السلام، بعد أن أسفرت عملية التفتيش عن ضبط كمية المواد المخدرة بحوزتهم، وهي عبارة عن 1540 قرصا من نوع "فاليوم"، و 690 قرصا من نوع "إكستازي"، بالإضافة إلى 384 قرصا من أنواع أخرى وهواتف نقالة.

وأضاف المصدر ذاته بأنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، ومن بينهم فتاة، تحت الحراسة النظرية في انتظار انتهاء التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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المغرب شوف تيفي المواد المخدرة الحوزة حي السلام الحراسة النظرية

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