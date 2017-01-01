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ملكة إنجلترا تنجو من الموت برصاص حراسها

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 16:14 ملكة إنجلترا تنجو من الموت برصاص حراسها | دولي
ملكة إنجلترا تنجو من الموت برصاص حراسها
نجت ملكة إنجلترا إليزابيت الثانية من موت محقق بعدما وجدها أحد الحراس لقصر باكينغهام تتمشى في الحديقة في ساعة متأخرة من الليل, فكاد يطلق عليها النار ظنا منه أنها أحد اللصوص المتسللين.

شوف تيفي: وكالات

نجت ملكة إنجلترا إليزابيت الثانية من موت محقق بعدما وجدها أحد الحراس لقصر باكينغهام تتمشى في الحديقة في ساعة متأخرة من الليل, فكاد يطلق عليها النار ظنا منه أنها أحد اللصوص المتسللين.

وقال الحارس أنه كان في دورية حراسة حول القصر, حينما شاهد شخصا يسير في الحديقة, وعندما طلب التعريف عن الشخص تفاجأ عندما اكتشف أنها الملكة إليزابيت, حسب ما جاء في موقع ''لها''.
وأشار الحارس إلى أن الملكة أكدت أنها ستخبر الحراس في المرة المقبلة بتجولاتها حتى لا يتم إطلاق النار عليها.
وكان خروج الملكة إليزابيت في الوقت المتأخر لكونها تعاني من مشكلة الأرق.

وليست هذه المرة الأولى التي يظن فيها الحراس أن أحد المتسللين إقتحم القصر, ففي العام 2013 فاجأ الحراس الأمير ''أندرو'' وهو يتجول في أنحاء الحديقة.

تجدر الإشارة إلى أن تشديد الحراسة جاء بعد عدة حوادث وقعت لمتسللين إقتحمو القصر, أخرها لشاب ذو 22 ربيعا تسلق سياجا أمنيا قبل أن يتم رصده في كاميرات المراقبة, وتم القبض عليه.

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شوف تيفي المغرب متسللين حوادث ملكة ايليزابيت

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