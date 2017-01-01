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لشكر...بن كيران يشعل الفتنة بين الأحزاب السياسية لتحويلها إلى فزاعات خدمة لمصالح ''البيجيدي''

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 16:12 لشكر...بن كيران يشعل الفتنة بين الأحزاب السياسية لتحويلها إلى فزاعات خدمة لمصالح البيجيدي | بوليتيك
لشكر...بن كيران يشعل الفتنة بين الأحزاب السياسية لتحويلها إلى فزاعات خدمة لمصالح ''البيجيدي''
كشف المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، أن رئيس الحكومة المعين، تعامل مع ملف المشاورات الحكومية بمنهجية حارٓ ''الفاعلون السياسيون والإعلاميون والمحللون، في فهمها، فهو تارة يضرب هذا الحزب

شوف تيفي

كشف المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، أن رئيس الحكومة المعين، تعامل مع ملف المشاورات الحكومية بمنهجية حارٓ "الفاعلون السياسيون والإعلاميون والمحللون، في فهمها، فهو تارة يضرب هذا الحزب بالآخر، وتارة يستعمل تكتلا في مواجهة تكتل آخر، بهدف تحويل الأحزاب إلى فزاعات، للمقايضة بها، لخدمة مصالحه الحزبية، فقط".

وأوضح الحزب، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع، الذي عقده مكتبه السياسي أمس الخميس، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يؤكد مجددا، أن "تشكيل الحكومة ليس أمرا هينا أو مزاجيا أو حزبيا ضيقا، بل مسؤولية كبيرة تجاه الدولة والشعب، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف وبدون الخضوع لقواعد اللياقة واحترام المؤسسات الحزبية والشفافية والاعتماد على برامج ومشاريع واضحة وتصورات متفق عليها، لتسيير الشأن العام".

و رغم الموقف الإيجابي الذي إتخذه الإتحاد الإشتراكي من تشكيل الحكومة، وهو الشيء الذي تبلور بوضوح في اللقاء الثاني، بين إدريس لشكر وعبد الإله بنكيران، حيث إلتزم هذا الأخير بضم حزب الوردة إلى الأغلبية التي يؤسس لها، و أنه سيواصل مشاوراته، مع باقي الأحزاب، وبأنه سيقدم الخلاصات بعد إتمامها، إلا أن هذا الأمر لم يتم، مع حزبنا، مما يؤكد وجود غموض منهجية رئيس الحكومة، وعدم وضوح نيته، في كل هذا المسلسل.

وأفاد بلاغ، حزب الوردة أن التطورات اللاحقة "زكت صحة إستنتاجاتنا، حيث ظهر بوضوح، أن عملية المشاورات، منحت لرئيس الحكومة أغلبية قوية، كان بإمكانه الإعلان عنها، والإنتقال للتداول حول التصورات والبرامج والهيكلة، لكنه ، وبكل أسف، فضل اعتماد أسلوب الغموض وتغليب أسلوب التراشق الإعلامي والحملات الدعائية، الذي لم يكن هدفه من طرف رئيس الحكومة، المعين، والجهات الموالية له، سوى إستعمال ذلك في عملية المقايضة للتفاوض، لا أقل ولا أكثر، الأمر الذي لا يمكن لحزبنا أن يقبله على نفسه، بل أكثر من ذلك، فإن اقتراح الحبيب المالكي، لرئاسة مجلس النواب، الذي مارسه حزبنا كحق من حقوق أي حزب، تم تأويله بشكل سلبي، في إطار عملية ممنهجة للترهيب الفكري، التي حوّلت أي رأي مخالف أو مقترح أو تقارب بين الأحزاب، لا ينال موافقة مسبقة من رئيس الحكومة، المعين، إلى “مؤامرة” و “بلوكاج”، بلغة ومفاهيم، جديدة على الساحة السياسية المغربية".

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