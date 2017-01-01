 ماكين لا حقائب وزارية ولا هم يحزنون في مشاورات بن كيران مع الأحزاب الثلاثة وهذه حقيقة ما يجري في الكواليس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مديرية الحموشي تنفي استخدام عناصر المحافظة على النظام للقوة في تفريق متجمهرين بالحسيمة الأربعاء الماضي | بوليتيك

مديرية الحموشي تنفي استخدام عناصر المحافظة على النظام للقوة في تفريق متجمهرين بالحسيمة الأربعاء

ملكة إنجلترا تنجو من الموت برصاص حراسها | دولي

ملكة إنجلترا تنجو من الموت برصاص حراسها

لشكر...بن كيران يشعل الفتنة بين الأحزاب السياسية لتحويلها إلى فزاعات خدمة لمصالح البيجيدي | بوليتيك

لشكر...بن كيران يشعل الفتنة بين الأحزاب السياسية لتحويلها إلى فزاعات خدمة لمصالح ''البيجيدي''

ماكين لا حقائب وزارية ولا هم يحزنون في مشاورات بن كيران مع الأحزاب الثلاثة وهذه حقيقة ما يجري في الكواليس | بوليتيك

ماكين لا حقائب وزارية ولا هم يحزنون في مشاورات بن كيران مع الأحزاب الثلاثة وهذه حقيقة ما يجري في

هذه حقيقة شرط أخنوش إبعاد بنعبد الله من حكومة بن كيران .. | بوليتيك

هذه حقيقة شرط أخنوش إبعاد بنعبد الله من حكومة بن كيران ..

عاجل..بعد قرار وزارة الداخلية: مجموعة مدارس محمد الفاتح غولن ترد ببيان ناري و هذا ما قالته | بوليتيك

عاجل..بعد قرار وزارة الداخلية: مجموعة مدارس محمد الفاتح "غولن" ترد ببيان ناري و هذا ما قالته

بالصورة..صحافي بقناة ميدي 1 تيفي يتعرض للكريساج.. وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

بالصورة..صحافي بقناة ميدي 1 تيفي يتعرض للكريساج.. وها شنو وقع ليه

أول ظهور لشقيقتي الفنان التركي مراد يلدريم في حفل زفاف إيمان الباني وها شنو قالت عيلهم العروسة المغربية+صور | ثقافة و فنون

أول ظهور لشقيقتي الفنان التركي مراد يلدريم في حفل زفاف إيمان الباني وها شنو قالت عيلهم العروسة

بالصور.. الأميرة للا سلمى والأميرة للا خديجة قامتا باختيار قميص طاكسي كبير للملك محمد السادس | بوليتيك

بالصور.. الأميرة للا سلمى والأميرة للا خديجة قامتا باختيار قميص ''طاكسي كبير'' للملك محمد السادس

حكومة ''كوبي كولي''

ماكين لا حقائب وزارية ولا هم يحزنون في مشاورات بن كيران مع الأحزاب الثلاثة وهذه حقيقة ما يجري في الكواليس

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 15:27 ماكين لا حقائب وزارية ولا هم يحزنون في مشاورات بن كيران مع الأحزاب الثلاثة وهذه حقيقة ما يجري في الكواليس | بوليتيك
ماكين لا حقائب وزارية ولا هم يحزنون في مشاورات بن كيران مع الأحزاب الثلاثة وهذه حقيقة ما يجري في الكواليس
قال مصدر مطلع في حديث لـ''شوف تيفي''، إن ما يروج حاليا حول شروع زعماء الأحزاب الأربعة، بن كيران، أخنوش، العنصر وبنعبد الله في توزيع الحقائب الوزارية وتفصيلها على الشخصيات الحزبية، حديث سابق لأوانه،

شوف تيفي

قال مصدر مطلع في حديث لـ"شوف تيفي"، إن ما يروج حاليا حول شروع زعماء الأحزاب الأربعة، بن كيران، أخنوش، العنصر وبنعبد الله في توزيع الحقائب الوزارية وتفصيلها على الشخصيات الحزبية، حديث سابق لأوانه، مادام بن كيران مركزا على تأمين أغلبيته التي لم تخرج عن صيغتها في الحكومة السابقة. وبالتالي، خلُص المصدر إلى أن المشاورات الآن، رغم مرور ثلاثة أشهر على انطلاقها، عادت إلى نقطة البداية، بتاريخ 11 أكتوبر الماضي، أي يوما واحدا بعد تعيين الملك بن كيران رئيسا للحكومة، وتكليفه بتشكيلها، حيث انطلق بن كيران آنذاك في مفاوضاته مع الأحزاب السياسية، ليخلص بعد كل هذه المدة إلى نفس صيغة الأغلبية السابقة. لذلك لم يشرع بن كيران وشركائه القدامى بعد في توزيع الحقائب، ما يعني أن هناك مزيدا من الوقت لإخراج الحكومة إلى حيز الوجود. يقول المصدر.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الملك بن كيران رئيس الحكومة البيجيدي الحقائب الوزارية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مديرية الحموشي تنفي استخدام عناصر المحافظة على النظام للقوة في تفريق متجمهرين بالحسيمة الأربعاء الماضي | بوليتيك

مديرية الحموشي تنفي استخدام عناصر المحافظة على النظام للقوة في تفريق متجمهرين بالحسيمة الأربعاء الماضي

لشكر...بن كيران يشعل الفتنة بين الأحزاب السياسية لتحويلها إلى فزاعات خدمة لمصالح البيجيدي | بوليتيك

لشكر...بن كيران يشعل الفتنة بين الأحزاب السياسية لتحويلها إلى فزاعات خدمة لمصالح ''البيجيدي''

هذه حقيقة شرط أخنوش إبعاد بنعبد الله من حكومة بن كيران .. | بوليتيك

هذه حقيقة شرط أخنوش إبعاد بنعبد الله من حكومة بن كيران ..

عاجل..بعد قرار وزارة الداخلية: مجموعة مدارس محمد الفاتح غولن ترد ببيان ناري و هذا ما قالته | بوليتيك

عاجل..بعد قرار وزارة الداخلية: مجموعة مدارس محمد الفاتح "غولن" ترد ببيان ناري و هذا ما قالته

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نداء للمساعدة من أم مصدومة..بنتي خرجات من الدار بالبيجامة ومعرفناهاش فين مشات هادي 3شهور | حالة خاصة
منذ 18 دقيقة

نداء للمساعدة من أم مصدومة..بنتي خرجات من الدار بالبيجامة ومعرفناهاش فين مشات هادي 3شهور

أقوى تصريح:على لسان أم تلميذ يدرس في مدارس غولن التركية..كنترجى الملك محمد السادس يشوف من حال وليداتنا راه غايضيعو | بــووز

أقوى تصريح:على لسان أم تلميذ يدرس في مدارس "غولن" التركية..كنترجى الملك محمد السادس يشوف من حال وليداتنا راه غايضيعو

في شوارع البيضاء.. مغاربة كيطلبو على أساس أنهم سوريين..شوفو أشنو قالو عليهم السوريين بكاميرا خفية | بــووز

في شوارع البيضاء.. مغاربة كيطلبو على أساس أنهم سوريين..شوفو أشنو قالو عليهم السوريين بكاميرا خفية

فيديو..سعيد موسكير يتلقى التعازي في وفاة والده من أمام منزله | بــووز

فيديو..سعيد موسكير يتلقى التعازي في وفاة والده من أمام منزله

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مديرية الحموشي تنفي استخدام عناصر المحافظة على النظام للقوة في تفريق متجمهرين بالحسيمة الأربعاء الماضي | بوليتيك
منذ 2 دقائق

مديرية الحموشي تنفي استخدام عناصر المحافظة على النظام للقوة في تفريق متجمهرين بالحسيمة الأربعاء

ملكة إنجلترا تنجو من الموت برصاص حراسها | دولي

ملكة إنجلترا تنجو من الموت برصاص حراسها

لشكر...بن كيران يشعل الفتنة بين الأحزاب السياسية لتحويلها إلى فزاعات خدمة لمصالح البيجيدي | بوليتيك

لشكر...بن كيران يشعل الفتنة بين الأحزاب السياسية لتحويلها إلى فزاعات خدمة لمصالح ''البيجيدي''

ماكين لا حقائب وزارية ولا هم يحزنون في مشاورات بن كيران مع الأحزاب الثلاثة وهذه حقيقة ما يجري في الكواليس | بوليتيك

ماكين لا حقائب وزارية ولا هم يحزنون في مشاورات بن كيران مع الأحزاب الثلاثة وهذه حقيقة ما يجري في

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.