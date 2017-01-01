ماكين لا حقائب وزارية ولا هم يحزنون في مشاورات بن كيران مع الأحزاب الثلاثة وهذه حقيقة ما يجري في الكواليس ﻿

قال مصدر مطلع في حديث لـ''شوف تيفي''، إن ما يروج حاليا حول شروع زعماء الأحزاب الأربعة، بن كيران، أخنوش، العنصر وبنعبد الله في توزيع الحقائب الوزارية وتفصيلها على الشخصيات الحزبية، حديث سابق لأوانه،

شوف تيفي



قال مصدر مطلع في حديث لـ"شوف تيفي"، إن ما يروج حاليا حول شروع زعماء الأحزاب الأربعة، بن كيران، أخنوش، العنصر وبنعبد الله في توزيع الحقائب الوزارية وتفصيلها على الشخصيات الحزبية، حديث سابق لأوانه، مادام بن كيران مركزا على تأمين أغلبيته التي لم تخرج عن صيغتها في الحكومة السابقة. وبالتالي، خلُص المصدر إلى أن المشاورات الآن، رغم مرور ثلاثة أشهر على انطلاقها، عادت إلى نقطة البداية، بتاريخ 11 أكتوبر الماضي، أي يوما واحدا بعد تعيين الملك بن كيران رئيسا للحكومة، وتكليفه بتشكيلها، حيث انطلق بن كيران آنذاك في مفاوضاته مع الأحزاب السياسية، ليخلص بعد كل هذه المدة إلى نفس صيغة الأغلبية السابقة. لذلك لم يشرع بن كيران وشركائه القدامى بعد في توزيع الحقائب، ما يعني أن هناك مزيدا من الوقت لإخراج الحكومة إلى حيز الوجود. يقول المصدر.