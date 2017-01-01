هذه حقيقة شرط أخنوش إبعاد بنعبد الله من حكومة بن كيران .. ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع على سير المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، أن ما يروج حاليا من نقاش حول اشتراط عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على بن كيران إبعاد حزب التقدم والاشتراكية من

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع على سير المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، أن ما يروج حاليا من نقاش حول اشتراط عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على بن كيران إبعاد حزب التقدم والاشتراكية من دائرة المشاركين في الحكومة، لا أساس له من الصحة، بدليل، أن هذا الحديث مجرد تلفيقات فايسبوكية تروجها بعض الجهات لأغراض تخصها، ويؤكد المصدر ذاته، على أن المشاورات التي جرت وتجري الآن، تهم فقط تثبيت ركائز التحالف بين الأحزاب الأربعة فقط، البيجيدي والأحرار والحركة والـ"البي بي إس فقط ".