عاجل..بعد قرار وزارة الداخلية: مجموعة مدارس محمد الفاتح "غولن" ترد ببيان ناري و هذا ما قالته ﻿

بعد 24 ساعة على نشر وزارة الداخلية بلاغ كشفت من خلاله عن إيقاف نشاط جميع مدارس مجموعة محمد الفاتح، خرجت الأطر الإدارية والتربوية وجل العاملين بهذه الأخيرة ببيان، أوضحت من خلاله بأن المدرسة متواجدة

"شوف تيفي"

بعد 24 ساعة على نشر وزارة الداخلية بلاغ كشفت من خلاله عن إيقاف نشاط جميع مدارس مجموعة محمد الفاتح، خرجت الأطر الإدارية والتربوية وجل العاملين بهذه الأخيرة ببيان، أوضحت من خلاله بأن المدرسة متواجدة في المغرب ما يقارب عن 23 سنة، وتضم أكثر من 500 موظف مغربي.

وأكد هذا البيان الصادر عن المجموعة بأن أطرها لا يتبعون أي إديولوجيات معارضة، بل يلتزمون بالقوانين المغربية التعليمية المتبعة بالمغرب، مؤكدين بأن النظم والمقررات مغربية 100 في المائة وليست لهم أية علاقة مع الأشخاص المتواجدين خارج المغرب.

وأوضح هذا البيان بأن شعار المجموعة هو "الله الوطن الملك"، مشيرا إلى أن التلاميذ في بداية كل أسبوع ونهايته ينشدون بروح وطنية النشيد الوطني،وهو ما يدل على التزام العاملين بها باحترام واتباع القانون الدستوري للمغرب.

ورفضت الأطر في المجموعة التعليمية المذكورة في ختام البيان، أي مزايدة على وطنيتهم لأنهم يعملون في إطار المرجعية المغربية والهوية المغربية.



