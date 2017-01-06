بالصورة..صحافي بقناة ميدي 1 تيفي يتعرض للكريساج.. وها شنو وقع ليه ﻿

كشف يوسف بلهايسي مقدم البرامج السياسية على قناة ''ميدي 1 تيفي'' عن تعرضه للسرقة قبل يومين، بمدينة طنجة، ما جعله يتقدم بشكاية للمصالح الأمنية من أجل إيقاف السارق.

"شوف تيفي"



كشف يوسف بلهايسي مقدم البرامج السياسية على قناة "ميدي 1 تيفي" عن تعرضه للسرقة قبل يومين، بمدينة طنجة، ما جعله يتقدم بشكاية للمصالح الأمنية من أجل إيقاف السارق.



وكتب بلهايسي على حسابه الخاص بالفايسبوك " يومان وأنا منقطع عن العالم الافتراضي بعد عملية سرقة لهاتفي تعرضت لها أول أمس بقلب طنجة. لجأت للشرطة وأنا أراهن على كفاءتها وخبرتها في توقيف السارق. كاين شي جديد؟".

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذه التدوينة، حيت عبر العديد من المعلقين عن استيائهم لانتشار السرقة في شوارع المدن المغربية بالرغم من المجهودات الكثيفة التي تقوم بها المصالح الأمنية.