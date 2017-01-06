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أول ظهور لشقيقتي الفنان التركي مراد يلدريم في حفل زفاف إيمان الباني وها شنو قالت عيلهم العروسة المغربية+صور

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 14:32 أول ظهور لشقيقتي الفنان التركي مراد يلدريم في حفل زفاف إيمان الباني وها شنو قالت عيلهم العروسة المغربية+صور | ثقافة و فنون
أول ظهور لشقيقتي الفنان التركي مراد يلدريم في حفل زفاف إيمان الباني وها شنو قالت عيلهم العروسة المغربية+صور
نشرت المغربية إيمان الباني على حسابها الخاص بالانستغرام، صورة جديدة من عرسها جمعتها بشقيقات زوجها الممثل التركي مراد يلدريم.

"شوف تيفي"

نشرت المغربية إيمان الباني على حسابها الخاص بالانستغرام، صورة جديدة من عرسها جمعتها بشقيقات زوجها الممثل التركي مراد يلدريم.

وكتب الباني إلى جانب إحدى الصور "الحمد لله ربي دائما كنت كنطلب من الله سبحانه وتعالى يعطيني عائلة تبغنى ونبغها وربي حققلي امنيتى لك الحمد والشكر يارب أخوات مراد الغزالات ديلارا و سيفدا".

وتفاعل العديد من النشطاء بحساب الباني مع الصورة، حيث تمنى الجميع أن تعيش المغربية السعادة والفرحة وسط عائلتها الجديد، ورفقة زوجها مراد يلدريم الذي يعتبر من أشهر الممثلين بتركيا.

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