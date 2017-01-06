بالصور.. الأميرة للا سلمى والأميرة للا خديجة قامتا باختيار قميص ''طاكسي كبير'' للملك محمد السادس ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" بأن قميص الطاكسي الذي ظهر به الملك محمد السادس، أمس الخميس، هو هدية قدمتها له زوجته الأميرة للا سلمى.
وأكدت موظفة بالمحل التجاري " Rue Majorelle 33" بمراكش في اتصال مع "شوف تيفي" اليوم الجمعة، بأن الأميرة للا سلمى حلت رفقة الأميرة للا خديجة بالمحل أول أمس الأربعاء، موضحة بأن السيدة الأولى هي من قامت باختيار قميص الطاكسي.
وكانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن ثمن القميص الذي ظهر به الملك، حيث تبلغ قيمته حوالي 300 درهم، وهو من إنتاج ماركة مغربية تدعى "Rock da kasbah"".
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