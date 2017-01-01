 الحموشي وزيرا للداخلية وسيكون نجم الحكومة بدون منازع في 2017 ﻿
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حكومة ''كوبي كولي''

الحموشي وزيرا للداخلية وسيكون نجم الحكومة بدون منازع في 2017

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 14:07 الحموشي وزيرا للداخلية وسيكون نجم الحكومة بدون منازع في 2017 | بوليتيك
الحموشي وزيرا للداخلية وسيكون نجم الحكومة بدون منازع في 2017
كما توقعت في نهاية 2015 في ''المشعل'' و''شوف تيفي'' كان عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني هو نجم سنة 2016

شوف تيفي

كما توقعت في نهاية 2015 في "المشعل" و"شوف تيفي" كان عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني هو نجم سنة 2016، وكنت وقتها قد توقعت أيضا بأن يصبح هذا الرجل وزيرا للداخلية في الحكومة الثانية لبن كيران.. وهذا التوقع ما يزال قائما". يقول الفلكي المغربي الشهير عبد العزيز الخطابي.

وفي قراءته لطالع كبير شرطيي البلاد، توقع الخطابي بأن يتم تعيين عبد اللطيف الحموشي وزيرا للداخلية في الحكومة التي يجري تشكيلها الآن من طرف بن كيران والأحزاب المشاركة، أو خلال التعديل الحكومي الذي سيقع حسب تعبيره في 2017.. مشيرا إلى أن حساباته الفلكية، تقول إن الحظ سيكون إلى جانبه، حيث سيصبح نجم الوزراء بدون منازع. وقال الفلكي "ستكون وزارة الداخلية في عهد الحموشي هي أحسن وزارات الداخلية في تاريخ الحكومات السابقة، كما سيكون لها إشعاع دولي خارج الحدود، حيث ستعرف تنسيق مكثف مع وزارات الداخلية في البلدان الصديقة للملكة".

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الحموشي وزير الداخلية المشعل بن كيران

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