مؤلم..بعد الخميسات: الشوفو يقتل شخصا ويرسل آخرين إلى المستشفى في حالة خطيرة بطنجة ﻿

بعد مدينة الخميسات،اهتز حي مسنانة في طنجة اليوم الجمعة، على وقع مأساة حقيقية، عقب وفاة قاصر وإصابة آخرين باختناق حاد ومضاعفات صحية جد خطيرة، نتيجة تسرب في الغاز داخل منزل يقطنون به.

"شوف تيفي"

بعد مدينة الخميسات،اهتز حي مسنانة في طنجة اليوم الجمعة، على وقع مأساة حقيقية، عقب وفاة قاصر وإصابة آخرين باختناق حاد ومضاعفات صحية جد خطيرة، نتيجة تسرب في الغاز داخل منزل يقطنون به.

وحسب مصادر طنجاوية فإن أحد الضحايا، ترك بعد استحمامه صباح اليوم الجمعة سخان المياه الغازي "الشوفو" مفتوحا ، قبل أن يخلد للنوم، ما أدى إلى استنشاقه رفقة صديقيه لكمية مهمة من غاز البوطان الذي كان كفيلا بإنهاء حياة أحدهم.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الهالك البالغ من العمر قيد حياته 17 من عمره٬ لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المنزل٬ بينما تم نقل صديقيه البالغين 19 سنة و 18 سنة، تم نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس في حالة جد حرجة.