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بطريقة هوليودية.. عصابة تختطف عاملة فلاحية ليلا لإغتصابها بأيت ملول

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 13:53 بطريقة هوليودية.. عصابة تختطف عاملة فلاحية ليلا لإغتصابها بأيت ملول | حوادث و حقوق
بطريقة هوليودية.. عصابة تختطف عاملة فلاحية ليلا لإغتصابها بأيت ملول
كشفت مصادر ''شوف تيفي'' عن إختطاف عاملة بمصنع للتلفيف في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس بعد خروجها من العمل بمنطقة أولاد داحو التابعة ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول.

شوف تيفي

كشفت مصادر "شوف تيفي" عن إختطاف عاملة بمصنع للتلفيف في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس بعد خروجها من العمل بمنطقة أولاد داحو التابعة ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول.

وحسب ذات المصادر، فالعاملة الضحية إختفت عن الأنظار في حدود الساعة الثانية عشرة ليلا بعد الإنتهاء من عملها، كمستخدمة بمصنع لتلفيف الحوامض والبواكر، حيث تبلغ المختطفة حوالي 28 سنة وتنحدر من مدينة ورزازات.

وأفاد أحد سكان المنطقة "لشوف تيفي" أن المختطفة كانت برفقة زميل وزميلة لها في العمل على متن دراجة نارية، حيث فوجئوا بسيارة تعترض سبيلهما بواد "سمان"، ويترجل منها شخصان قاما بإختطاف الضحية والإنطلاق نحو وجهة معلومة.

وأضاف ذات المصدر أن بعض شباب المنطقة قاموا بحملة إستطلاعية للبحث عن الفتاة المختطفة لكن محاولاتهم باءت بالفشل، في حين قيل أن سيارات للدرك الملكي شوهدت صبيحة اليوم بمكان الحادث.

من جهة ثانية، قلل مصدر مسؤول من الحادثة مؤكدا بأن البحث والتحقيق ووضع الشكاية من طرف احد أقاربها أو معارفها، هو الكفيل بفك لغز ما قيل أنه إختطاف من طرف عصابة، لكن مازالت فصول الحادثة لم تتضح بعد.

ورجحت مصادر متطابقة "لشوف تيفي" بكون الإختطاف قد يكون بهدف إغتصاب الضحية التي تبلغ 28 سنة وتنحدر من مدينة ورزازات، حيث قدمت إلى المنطقة للعمل في مصنع للتلفيف بمركز أولاد داحو التابع ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول.

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‫شوف تيفي

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التلفيف الحوامض الحادثة الدرك المنطقة شوف تيفي

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