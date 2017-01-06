 مغربي ولد بوليسي دار جريمة في باريس وها شنو وقع للعائلة ديالو بعدما زورو شهادة الوفاة +صورة وتفاصيل مثيرة ﻿
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مغربي ولد بوليسي دار جريمة في باريس وها شنو وقع للعائلة ديالو بعدما زورو شهادة الوفاة +صورة وتفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 13:46 مغربي ولد بوليسي دار جريمة في باريس وها شنو وقع للعائلة ديالو بعدما زورو شهادة الوفاة +صورة وتفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
مغربي ولد بوليسي دار جريمة في باريس وها شنو وقع للعائلة ديالو بعدما زورو شهادة الوفاة +صورة وتفاصيل مثيرة
قررت محكمة الجنايات في باريس، خلال الأسبوع الجاري، إدانة أسرة مغربية بالسجن٬ لقيامها بصناعة سيناريو هوليودي، ادعت من خلاله بأن ابنها الذي قضت المحكمة بسجنه لمدة 25 سنة، والمتورط في ارتكاب جريمة

"شوف تيفي"

 قررت محكمة الجنايات في باريس، خلال الأسبوع الجاري، إدانة أسرة مغربية بالسجن٬ لقيامها بصناعة سيناريو هوليودي، ادعت من خلاله بأن ابنها الذي قضت المحكمة بسجنه لمدة 25 سنة، والمتورط في ارتكاب جريمة قتل، قد وافته المنية،في محاولة منها إبعاد الشبهات عنه، وذلك حسب ما كشفت عنه مجلة "لو بوان" على موقعها الرسمي.

 وحسب المجلة الفرنسية فإن أسرة الشاب حسن البالغ 23 سنة٬ والذي يعمل والده ضابط بالمغرب٬ قامت بترتيب وفاته٬ وذلك حين عمدت هذه الأسرة المعروفة باسم"بنحمزة" إلى استصدار شهادة وفاة مزورة للشاب من المغرب، لكن هذه الخطة ستنكشف في 27 مارس ٬2011 بعد أن أصبح حسن متهما في جريمة قتل،عقب عثور الشرطة على جثة صديق طفولته المسمى مهدي وعليها آثار خمس طعنات٬ في منطقة بلفيل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأضافت المجلة بأن المحققين، شكوا في حسن بعد توجهه للمغرب حيث يعيش والده٬ ومنذ ذلك الوقت اختفى ولم يظهر له أثر، لتتم مراقبة أفراد عائلته، حيث قام شقيقه بالسفر نحو المغرب بناء على طلب من أمه٬ كي يستصدر هناك شهادة وفاة مزورة وهو الأمر الذي كشفته الدائرة الثانية للشرطة القضائية في باريس٬ بعد قيامها بالتنصت على المكالمات الهاتفية بين أفراد الأسرة.

وختمت المجلة خبرها بالإشارة إلى أن المحكمة وبناء على الدلائل التي توفرت لها٬ أدانت أم حسن وأحد إخوته بـ12 شهرا سجنا٬ بينما قضت بالسجن 12 سنة موقوفة التنفيذ في حق شقيقه الثاني وصديقته السابقة.

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المغرب شوف تيفي الشاب الشبهات عائلة الوفاة بنحمزة حسن شهادة

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