 مثير: هذا هو ثمن قميص الملك ذي العلامة (طاكسي كبير مراكش 1971) وهذه هي الماركة المغربية التي تنتجه+صور ﻿
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مثير: هذا هو ثمن قميص الملك ذي العلامة (طاكسي كبير مراكش 1971) وهذه هي الماركة المغربية التي تنتجه+صور | بوليتيك

مثير: هذا هو ثمن قميص الملك ذي العلامة (طاكسي كبير مراكش 1971) وهذه هي الماركة المغربية التي تنتجه+صور

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مثير: هذا هو ثمن قميص الملك ذي العلامة (طاكسي كبير مراكش 1971) وهذه هي الماركة المغربية التي تنتجه+صور

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 13:33 مثير: هذا هو ثمن قميص الملك ذي العلامة (طاكسي كبير مراكش 1971) وهذه هي الماركة المغربية التي تنتجه+صور | بوليتيك
مثير: هذا هو ثمن قميص الملك ذي العلامة (طاكسي كبير مراكش 1971) وهذه هي الماركة المغربية التي تنتجه+صور
مرة أخرى يفاجأ الملك محمد السادس المتيمين بذوقه الرفيع، بـ''نيو لوك''، بدا من خلاله كما لو أنه نجما هوليوديا تخصه الأضواء بمساحة واسعة من الاهتمام. وظهر الملك محمد السادس أمس الخميس بأحد فنادق مراكش،

شوف تيفي

مرة أخرى يفاجأ الملك محمد السادس المتيمين بذوقه الرفيع، بـ"نيو لوك"، بدا من خلاله كما لو أنه نجما هوليوديا تخصه الأضواء بمساحة واسعة من الاهتمام. وظهر الملك محمد السادس أمس الخميس بأحد فنادق مراكش، إلى جانب عقيلته الأميرة للاسلمى، يرتدي سترة جلدية بنية من جلد رفيع، و"تي شورت" أسود مميز بعلامة "طاكسي كبير مراكش 1971"، وهو من إنتاج ماركة مغربية خالصة "rock da kasbah"، لها تشكيلات عديدة من القميص ذاته، تحمل العلامة ذاتها لمدينة طنجة أو عبارات مغربية كـ"المغرب، جيل جيلالة، واخا..." بتواريخ أخرى.

ويصل ثمن هذا القميص الذي ظهر به لملك إلى حوالي 300 درهم فقط، أو أقل من ذلك بقليل. ما يعني أن الملك محمد السادس، العاشق لأسلوب القرب من المواطنين، والذي يتحرك من صميم التلقائية والعفوية، بتكلفة أقل، يرتدي أيضا أزياء في متناول الجميع بالنظر إلى كلفتها المنخفضة.. هذا هو الملك.. وهذا أسلوبه.. "برافو سيدنا"..

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مثير: هذا هو ثمن قميص الملك ذي العلامة (طاكسي كبير مراكش 1971) وهذه هي الماركة المغربية التي تنتجه

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