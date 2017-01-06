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عاجل و بالصور..هذه أسماء أول الفنانين الذين وصلوا إلى منزل سعيد موسكير و قدموا له التعازي في وفاة والده | ثقافة و فنون

عاجل و بالصور..هذه أسماء أول الفنانين الذين وصلوا إلى منزل سعيد موسكير و قدموا له التعازي في وفاة

حكومة ''كوبي كولي''

عاجل و بالصور..هذه أسماء أول الفنانين الذين وصلوا إلى منزل سعيد موسكير و قدموا له التعازي في وفاة والده

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 13:26 عاجل و بالصور..هذه أسماء أول الفنانين الذين وصلوا إلى منزل سعيد موسكير و قدموا له التعازي في وفاة والده | ثقافة و فنون
عاجل و بالصور..هذه أسماء أول الفنانين الذين وصلوا إلى منزل سعيد موسكير و قدموا له التعازي في وفاة والده
عاينت ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الجمعة،وصول الفنانين سعد التسولي و مصطفى بوركون إلى منزل والد سعيد موسكير الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بعد صراع طويل مع المرض.

شوف تيفي

عاينت "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الجمعة،وصول الفنانين سعد التسولي و مصطفى بوركون إلى منزل والد سعيد موسكير الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بعد صراع طويل مع المرض.

و تجمع بموسكير ،التسولي و بوركون علاقة صداقة قوية ،حيث يعتبران أول الفنانين الذين وصلا لمنزل موسكير بالدار البيضاء و قدما له التعازي في هذا المصاب الجلل.

و سيوارى جثمان الراحل الثرى بعد صلاة الظهر بمقبرة الرحمة بمدينة الدار البيضاء.

و توفي والد موسكير ليلة الخميس- الجمعة بعد صراع طويل مع المرض.

سعيد موسكير

سعيد موسكير

سعيد موسكير

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عاجل و بالصور..هذه أسماء أول الفنانين الذين وصلوا إلى منزل سعيد موسكير و قدموا له التعازي في وفاة والده

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