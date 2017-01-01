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صادم..مسخوط الوالدين سْلخ الأم ديالو في القليعة ضواحي أكادير..وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 6 يناير 2017 / 13:15 صادم..مسخوط الوالدين سْلخ الأم ديالو في القليعة ضواحي أكادير..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
صادم..مسخوط الوالدين سْلخ الأم ديالو في القليعة ضواحي أكادير..وها شنو وقع ليه
علمت ''شوف تيفي'' بأن مصالح الدرك الملكي، بالقليعة ضواحي مدينة أكادير، قامت بإيقاف شاب، خلال الأسبوع الجاري، بتهمة الاعتداء وتعنيف والدته.

"شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" بأن مصالح الدرك الملكي، بالقليعة ضواحي مدينة أكادير، قامت بإيقاف شاب، خلال الأسبوع الجاري، بتهمة الاعتداء وتعنيف والدته.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن اعتقال المعني بالأمر بتهمة العنف ضد الأصول، جاء مباشرة بعد توصل مصالح الدرك الملكي بشكاية من شقيق هذا الأخير، تفيد بأن والدته تعيش الرعب والهلع والعذاب الشديد بسبب العنف الذي تتعرض له بشكل يومي.

وأضاف المصدر ذاته بأن "مسخوط الوالدين" تم اقتياده إلى مركز الدرك الملكي بالقليعة للتحقيق معه، قبل أن يتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية انزكان غدا السبت.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مدينة أكادير شكاية مركز الدرك الملكي شكاية الشقيق

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