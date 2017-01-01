مراكش أفضل وجهة سياحية سنة 2017 في قائمة ضمت 52 مدينة عبر العالم ﻿

يبدو أن مراكش علت عاليا في سماء قائمة الوجهات السياحية العالمية التي تغري بزيارتها سنة2017، حيث وجدت لنفسها مكانا بين 52 وجهة سياحية عبر العالم

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يبدو أن مراكش علت عاليا في سماء قائمة الوجهات السياحية العالمية التي تغري بزيارتها سنة2017، حيث وجدت لنفسها مكانا بين 52 وجهة سياحية عبر العالم، حسب ما كشفت عنه "نيويورك تايمز" الأمريكية، والتي اختارت مراكش بين مجموعة من المدن العالمية كصحراء أتاكاما بالشيلي، و "تاج محل" بالهند وغيرها.

وتعيش مراكش أزهى أيامها خصوصا قبل وبعد رأس السنة الميلادية، حيث يحج إليها أبرز نجوم العالم في مجموعة من الميادين، خصوصا من عالم الفن وكرة القدم، فضلا عن سياسيين بارزين يختارون هذه المدينة الهادئة نهارا والصاخبة ليلا، والتي تغري بالفعل بزيارتها مرات عديدة في السنة.