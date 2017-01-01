عاجل.. متشرد يشرمل بالسلاح الأبيض مواطنا وسائحا أجنبيا في فاس ﻿

تمكنت عناصر الفرقة السياحية بولاية أمن فاس، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، يعيش حالة التشرد، وذلك بعدما تم ضبطه متلبسا بالاعتداء بواسطة السلاح الأبيض على شخصين، أحدهما سائح

"شوف تيفي"



تمكنت عناصر الفرقة السياحية بولاية أمن فاس، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، يعيش حالة التشرد، وذلك بعدما تم ضبطه متلبسا بالاعتداء بواسطة السلاح الأبيض على شخصين، أحدهما سائح أجنبي.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن المعلومات الأولية للبحث، تفيد بأن المشتبه فيه عرّض سائحا من جنسية إنجليزية لاعتداء جسدي بحي الطالعة الصغرى بمنطقة باب بوجلود، كما حاول تعريض أحد المواطنين للعنف باستخدام سكين عثر عليه بحاوية لتجميع النفايات قريبة من عين المكان، وذلك قبل أن تتدخل عناصر الفرقة السياحية وتلقي عليه القبض.



وأضاف المصدر ذاته بأنه تم حجز السكين المستعمل في الاعتداء، في حين تم نقل الضحية الأجنبي الذي كان مصحوبا بزوجته إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، حيث أصيب بجرح سطحي على مستوى الأذن وجرح متفاوت الخطورة على مستوى الركبة.

وكشف ذات المصدر بأن المشتبه فيه، الذي كان في حالة غير طبيعية للاشتباه في تعاطيه لمواد أو مؤثرات عقلية، فقد تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ودوافع هذا الفعل الإجرامي.