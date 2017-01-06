عاجل و بالصور..سعيد موسكير يبكي والده و أجواء الحزن تُخيّم على منزله ﻿

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بنبرة حزينة ممزوجة بالدموع،عبر الفنان المغربي سعيد موسكير عن حزنه بعد فقدان والده في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
و يتلقى في هذه الأثناء الفنان المغربي سعيد موسكير التعازي في منزله والده بمدينة الدار البيضاء،حيث توافد على المنزل مجموعة من أصدقائه و عائلته.
و توفي والد موسكير ليلة الخميس- الجمعة بعد صراع طويل مع المرض.
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